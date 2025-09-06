Filenin Sultanları finale yürüdü

Filenin Sultanları inanılmaz döndü

Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nın yarı finalinde Ferhat Akbaş’ın başantrenörlüğünü yaptığı Japonya ile karşılaştı. Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak tarihi mücadelenin ilk setini 10-10’u bulan Filenin Sultanları 25-16 kaybetti. İkinci sete ise baştan sona üstünlüğünü koyan Ay Yıldızlılar 25-17 ile skoru 1-1 yaptı. Üçüncü seti de harika bir oyunla 25-18 alan Filenin Sultanları 2-1 öne geçti. Dördüncü set 9-9’la büyük çekişmeyle başladı. Sultanlar müthiş bir geri dönüşle 27-25 ile maçı 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Takımımızda Melissa Vargas 28 sayı, Eda Erdem 13 sayı, Ebrar Karakurt 13 sayı, Zehra Güneş 12 sayı, İlkin Aydın 4 sayı, Cansu Özbay 2 sayı, Hande Baladın 2 sayı üretti. Sultanlar finalde İtalya-Brezilya galibiyle karşılaşacak.