Kastamonu’da feci kaza: 3 yaralı

Kastamonu’da korkutan kaza

Kastamonu’nun Dilkuşa Mahallesi Gülah Sokak ile Narlı Dere Sokak’ın kesişiminde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Halil B. idaresindeki otomobil ile Ahmet İ. yönetimindeki motosiklet iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Mustafa Y. ve otomobilde bulunan Velican Ç. olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken olay hakkında inceleme devam ediyor.

Korkutan olay böyle görüntülendi – Video