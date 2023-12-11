Güngören’de Çatışma: 1 Ölü

İstanbul’un Güngören ilçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. / İstanbul Güngören’de çatışma!

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta meydana geldi.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sokakta başlayan tartışma büyüyünce silahlar çekildi. İki grup da birbirine ateş ederken olayda 4 kişi yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayı kontrol altına aldı.

Yaralılar K.Ç, S.Ö, E.Ö. ve O.K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. E.Ö. isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Polis ekipleri bir kişiyi olay yerinde yakaladı. Olay yerinde 2 silah bulundu.

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Boş kovan ve delil toplayan ekipler, kurşunların hedefi olan bina ve araçlarda incelemede bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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