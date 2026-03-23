Bursa’da korkunç kavgada bir kişi öldürüldü

Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada boğazı kesilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NationalTurk TR23/03/2026
Bursa’da felaket olay

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazı kesilen bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da felaket olay

Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için büyük bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşanan korkunç olay böyle görüntülendi – Video

NationalTurk TR23/03/2026
0 Bir dakikadan az
