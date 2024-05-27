Yeni müfredat onaylandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf, ortaokul 5’inci sınıf ve lise 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli uygulanacak.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden öneri geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs’a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi. Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken, sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi. Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58’i öğretmenlerden, yüzde 42’si ise diğer paydaşlardan geldi. Gelen görüşlerin 3’te 1’i ortak metne, 6’da 1’i ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

İletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi. Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonlarıyla, ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı. Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı. Yeni müfredata ilişkin 26 dersin ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ öğretim programları, 16-22 Mayıs’ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

Müfredat erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı. Böylece, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, tüm aşamalardan geçerek ‘mufredat.meb.gov.tr’ adresi üzerinden erişime açıldı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf, ortaokul 5’inci sınıf ve lise 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Müfredat nedir?

Müfredat ya da öğretim programı, eğitimin bir programa bağlanmasıdır. Öğretim veya eğitim planı için kullanılır. Öğretim programı; hangi konuların öğretileceğini, bunun hangi sırayla verileceğini ve bir konunun üstünde ne kadar durulacağını açıklar. Müfredat dersler ve ders içeriklerinin gösterildiği program türüdür. Müfredat önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm eğitim öğretim etkinliklerini, aktivitelerini kapsar.