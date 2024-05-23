Son Dakika: Barcelona, ​​Hansi Flick ile prensip anlaşmasına vardı

Hansi Flick, FC Barcelona’nın bir sonraki teknik direktörü olacak.

Hansi Flick’in Barcelona’nın yeni teknik direktörü olması ve 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Barcelona kulübü, bu çarşamba günü sportif direktör Deco ve Spor Komisyonu üyesi Bojan Krkic’in Londra’ya yaptıkları yolculuklarında eski Bayern Münih teknik direktörü Hansi Flick ile yaptıkları görüşme sonrası Flick ile prensip anlaşmasına vardıkları öğrenildi.

Londra’da yapılan zirvede Hansi Flick’in yanı sıra menajeri Pini Zahivi de vardı. İlgili tüm tarafların inkarlarına rağmen gerçek şu ki, bu toplantı sonunda FC’ Barcelona’nın teknik direktörlük teklifini kabulm eden Flick önümüzdeki iki sezon Barselona’da görev yapacak.

Barcelona Kulübünün Xavi Hernández ve ekibinin sözleşmeden kaynaklanan şartları çözmesi bekleniyor.

Barça’dan henüz teknik direktöre resmi olarak bir şey iletmedi ancak resmiyet Pazar günü Sevilla’ya karşı oynanacak maçın sonrasına kadar açıklanacağı öğrenildi.

Barcelona’nın sportif direktörü Deco’nun Bojan Krkic ile birlikte Londra’da Flick ve Flick’in menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldiğini öğrenen, Xavi ise tüm bu gelişmelere rağmen görevine devam edeceğinin altını çizdi.

Pazartesi veya Salı günü Spor Komisyonu ile görevden alınma nedenlerinin açıklanacağı ve açıklamaların Barca sportif direktörü Deco tarafından yapılması planlanıyor.

Bu kararın da usulen Perşembe günü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor, ancak prensipte bir sürpriz beklenmiyor.

Sorunun ‘özü’, tazminat konusunda ekonomik bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıdır.

Xavi’nin ekibi için kulübün yerine getirmeyi taahhüt ettiği tazminat süreci çözümlendiğinde Xavi’nin tazminatının büyük bir kısmından vazgeçmeye istekli olacağı garantisini veriyor.

Xavi 141 maçta 2.06 puan ortalaması tutturmuştu

2021/22 sezonunda Katalan ekibinde görevine başlayan Xavi, takımın başında çıktığı 141 maçta 2.06 puan ortalaması tutturmuştu. İspanyol çalıştırıcı, Barcelona ile 1 LaLiga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası da kazanmıştı.

Xavi Hernandez Barcelona Efsanesi

Yaklaşık 17 yıl boyunca formasını giyindiği Barcelona’da 767 maça çıkan Xavi Hernandez 85 gol ve 185 asistlik performansa imza attı.

Toplam 131 kez de İspanya Milli Takım formasını giyen Xavi Hernández 12 gol ve 24 asist yapma başarısı gösterdi.

Asıl mevkisi Merkez ortasaha olan sağ ayaklı futbolcu ofansif ortasaha ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor.

Yetiştiği kulüp olan Barcelona’nın ardından Katar Ligi’nden Al-Sadd kulübüne bedelsiz transfer oldu. Al-Sadd forması ile çıktığı 98 maçta 24 gol 28 asist yaptı.

Futbolculuk kariyerinde 8 La Liga şampiyonluğu 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 1 Dünya Kupası gibi zaferlerle birlikte toplamda 33 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Hansi Flick kimdir?

Hansi Flick, tam adıyla Hans-Dieter Flick, Alman futbol teknik direktörü ve eski futbolcudur. 24 Şubat 1965 tarihinde Almanya’nın Heidelberg kentinde doğdu.

Futbolculuk kariyerinde orta saha oyuncusu olarak görev yaptı ve en çok Bayern Münih’te oynadığı dönemlerle tanınır.

Futbolculuk Kariyeri:

1983-1985: SV Sandhausen

1985-1990: Bayern Münih

1990-1993: 1. FC Köln

Teknik Direktörlük Kariyeri:

Antrenörlük kariyerine amatör takımlarda başladı.

2006-2014: Almanya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı ve bu süreçte Almanya’nın 2014 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasında önemli bir rol oynadı.

2019-2021: Bayern Münih’in başına geçti ve burada büyük başarılar elde etti.

Bayern Münih ile 2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, DFB-Pokal ve UEFA Süper Kupa gibi önemli kupaları kazandı.

2021-2023: Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Flick, futbolculuk ve antrenörlük kariyeri boyunca kazandığı başarılarla tanınmış ve saygı görmüş bir isimdir. Özellikle Bayern Münih ile elde ettiği başarılar, onu dünya futbolunda öne çıkaran en önemli dönemlerden biridir.

Hansi Flick’in Beşiktaş’a geleceği iddiaları gündem olmuştu

Hansi Flick’in Beşiktaş’ta başkanlık seçimleri sırasında adaylar içindeki Hasan Arat, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Hansi Flick’le görüştüğünü Hansi Flick’in Ocakta geleceğini duyurmuştu.

“Barcelona’da Xavi’nin yerine Hansi Flick gidecek”

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, “Şimdi seçim bitti rahat rahat konuşabilirim” diyerek Hasan Arat ve yönetimine sert eleştirilerde bulunarak “Hansi Flick Barcelona’da Xavi’nin yerine gidecek” demişti.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan ancak başarının uzağında kalan Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın geçtiğimiz haftalarda yine Almanya’ya giderek yeni sezon için Hansi Flick ile görüştüğü iddia edilmişti.

59 yaşındaki Hansi Flick Bayern ile iki Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmıştı.