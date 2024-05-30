Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Hansi Flick, Barcelona’nın yeni teknik direktörü olarak resmen açıklandı ve eski Bayern Münih patronu Camp Nou’da iki yıllık sözleşme imzaladı.

Hansi Flick ile 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandı

İspanya LaLiga’da üstünlüğü Real Madrid’e kaptıran Barcelona, teknik direktör Xavi ile yollar ayırdıktan sonra Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran Hansi Flick 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalanarak göreve getirdi.

Alman teknik adam 2019-20 sezonunda Bundesliga’yı DFB Pokal ve Şampiyonlar Ligi kananmıştı. Bir sonraki sezonun başında UEFA Süper Kupası, DFL Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanarak başarılarını kariyerine yazdırmıştı.

Hansi Flick, bir teknik direktör olarak yaptığı bu başarılı çalışmanın desteğiyle Barça’ya geldi ve Bayern’in 2020’de tüm kupaları kazanmasına öncülük etti

1980’lerde ve 1990’larda diğer kulüplerin yanı sıra Münih kulübü ve Köln’nün eski oyuncusu olan Flick, başlangıçta Bayern için geçici bir çözümdü ve Kasım 2019’da Niko Kovac’ın görevden alınmasının ardından geçici antrenör olarak görev yaptı.

Takımın tüm sorunlarını kısa vadede çözdü. Bayern amansız ve hücum makinesine dönüştü; Boğucu baskı ve hücumda çok sayıda oyuncunun birikmesiyle tüm rakiplerini ezen bir Alman Panzerine dönüştü.

Rakamlara bakılırsa, sadece iki beraberlik ve bir mağlubiyete karşı 29 galibiyet alarak Münih takımını galibiyet yüzdesi açısından kulüp tarihindeki en iyi sezonuna taşıdı.

Alman Panzerinin kurbanları arasında en dikkat çekici olanı, 2019-20 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde şimdiye kadarki en kötü, en utanç verici yenilgisini tattırdığı yeni takımı Barselona’ydı:

Lizbon’daki ünlü 8-2. Bu fiyaskodan dört yıl sonra, Barselona kulübü, Lewandowski ile Bayern takımının teknik direktörünü bir araya getirdi.

Teknik direktör, 2020-21’de Bayern’le bir sezonu daha mükemmel tamamlayamadı. Flick, kulübün güvenini korumaya yetecek kadar yeni bir Bundesliga şampiyonluğu eklemesine rağmen, sözleşmesinin kalan iki yılından istifa etmeye karar verdi. Bu kararda, transferler ve Alman milli takımına olası geri dönüş konusunda kulüp yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar etkili oldu.

Es nuestro momento.

Flick es culer. pic.twitter.com/6UGVgiJgeA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2024

Hansi Flick’in Beşiktaş’a geleceği iddiaları gündem olmuştu Beşiktaş’ta başkanlık seçimleri sırasında adaylar içindeki Hasan Arat, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Hansi Flick’le görüştüğünü Hansi Flick’in Ocakta geleceğini duyurmuştu. “Barcelona’da Xavi’nin yerine Hansi Flick gidecek”

Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, “Şimdi seçim bitti rahat rahat konuşabilirim” diyerek Hasan Arat ve yönetimine sert eleştirilerde bulunarak “Hansi Flick Barcelona’da Xavi’nin yerine gidecek” demişti. Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışan ancak başarının uzağında kalan Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın geçtiğimiz haftalarda yine Almanya’ya giderek yeni sezon için Hansi Flick ile görüştüğü iddia edilmişti.

59 yaşındaki Alman Hoca Bayern ile iki Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmıştı.