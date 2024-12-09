Isparta’da helikopter düştü: 6 şehit

Isparta’nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. / Son Dakika…

Gelen ilk bilgilere göre Isparta Keçiborlu’da Kara Havacılık Okulu’na ait askeri helikopter, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi. Helikopterde yer alan diğer personellerin de arandığı öğrenildi. Vali Erin ayrıca, kazanın eğitim uçuşu sırasında olduğunu kaydetti.