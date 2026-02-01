TürkiyeEn Son HaberlerVideo

Antalya’da ikinci ölümcül kaza

Antalya'da ölümcül otobüs kazasının ardından Isparta karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti

Antalya’dan art arda acı haberler

Pazar sabahı kan aktı, trafik terörü çok sayıda kişinin ölümüne sebep oldu. Kaza haberleri peş peşe geldi, ölü sayısı artıyor. Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi ölmüş, 26 kişi ise yaralanmıştı.

Bir acı haber daha geldi, Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta kara yolunda meydana geldi 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta’daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye, pazar gününe trafik terörüyle başladı – Video

