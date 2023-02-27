Yeşilyurt Depremi: 29 Bina Yıkıldı

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya ve Elazığ başta olmak üzere birçok şehirde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı.

Malatya Yeşilyurt’ta saat 12.04’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya’daki 5.6’lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

Depremden yaklaşık 1 saat sonra Ali Şahingil adlı vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Depremin merkez üssü Yeşilyurt ilçesinin belediye başkanı Mehmet Çınar “Bize ulaşan ilk bilgilere göre 4-5 binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Şeyh Bayram ve Çavuşoğlu mahallelerinde. Temennimiz can kaybının olmaması” dedi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Deprem sonrasında saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Özener, “Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Bu depremleri maalesef yaşayacağız” dedi ve şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor.”

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