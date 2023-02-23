Malatya Doğanşehir Depremi! İlçe Sallanmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntıların yoğun şekilde devam ettiği ilçelerden Malatya Doğanşehir deprem ile yine sarsıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Malatya Doğanşehir – Begre mevkii olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem saat 14.41’de meydana geldi. 20 dakika sonra ise yine Doğanşehir ilçesi Söğüt mevkiinde 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

Kandilli verilerine göre Doğanşehir’de son 24 saatte 20’den fazla küçük artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD ise 14.41’deki depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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