Erdoğan Adıyaman’da Helallik İstedi! “İlk Birkaç Gün…”

Adıyaman’da AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu edilen etkinlikte çalışmalar yapılamadığını itiraf etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Bugün 21. günü artık geride bırakıyoruz 22. gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz.

Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Kimse mağdur edilmeyecek. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Adıyaman’da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Zemin etüdleri tamamlanınca kazma vuruyoruz.

Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz. Mart’ta 30 bin konuta başlıyoruz. Yeni binalar 3 veya 4 katı geçmeyecek.”

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