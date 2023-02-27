Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye: Bir kişi anladı o da yanlış anladı

Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi stadyumdaki taraftarların, ‘Hükümet istifa’ sloganları atmasının ardından Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş JK üyeliğinden istifa ettiği açıklamasının yankıları sürüyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı öncesi atılan sloganların ardından MHP lideri Bahçeli, twitter hesabından saat 19.07’de “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.” şeklinde paylaşımlarında bulunmuştu.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 26, 2023

Kulüp Başkanlarına çağrıda bulunan Bahçeli, “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir.” ifadelerini kullanmasından sonra inönü stadında ‘istifa’ seslerinin yükselmesinin ardından Devlet Bahçeli, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş Kulübünden istifasının açıklanması sonrası Devlet Bahçeli Twitter’de gündem oldu.

Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Bir kişi anladı o da yanlış anladı

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP liderinin Bahçeli’nin Beşiktaş’tan istifasını yorumladı. Maraş merkezli depremlerin ardından yetkililerin arama-kurtarma ve yardım ulaştırma konusundaki eksiliğine sessiz kalan Bahçeli’nin “Hükümet istifa” sloganı nedeniyle Beşiktaş’tan istifa etmesine tepki gösteren Özel, “Çadır yok. Devlet yok. Bir tek istifa yok dedik. Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı.” dedi

Muharrem İnce: “AKP’den istifa et Devlet Bahçeli.”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise; Beşiktaş’tan istifa edeceğine AKP’den istifa et Bahçeli.” çağrısı yaptı.

Devlet Bahçeli: Çarşı Grubu Beşiktaş’ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez.”

Bir çok Beşiktaş taraftarı da Devlet Bahçeli’nin 2013 yılında attığı twiti tekrar alıntılayarak paylaştı.

Çarşı Grubu Beşiktaş’ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez. https://t.co/FLWM41oxLU — Cebrail Gümüş (@CebrailGumus) February 27, 2023

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