Kaliteli vakit geçirmek isteyenler onlarca içeriğin kesintisiz olarak sunulduğu platformları yakından takip ediyor. Söz konusu platformlar için izleyiciler aylık, yıllık üyelik ücreti ödemek durumunda. Hem uygun fiyatı hem de birbirinden kaliteli yapımları sebebiyle 7’den 77’ye pek çok kişi BluTV’ye üye olmak istiyor.

BluTV nedir?

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur.

BluTv ücretsiz izle! Blu TV ücretsiz izle kampanyası

BluTV’ye üye olmak isteyenler, ücret ödemeden içeriklerden yararlanmanın yollarını araştırıyor. BluTV aylık 9,99 lira karşılığında onlarca içeriği izleyiciyle buluşturuyor. Zaman zaman yapılan kampanyalarla yıllık üyelik fiyatları son derece cazip rakamlara sunuluyor. Son olarak Vodafone, 12 aylık BluTV üyeliğini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunma kararı aldı. Vodafone Red; Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine geçen müşterilerine 12 ay ücretsiz BluTv üyeliği sunuyor.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu yaptığı açıklamada, “Vodafone Red’i en popüler dijital TV ve dizi platformlarını müşterilerine ayrıcalıklı deneyimle sunan bir marka olarak konumlandırıyoruz. Sınırsız dijital eğlenceyi sahiplenme hedefimiz doğrultusunda yeni bir kampanya başlattık. Buna göre, Red25, Red30 ve Red40 tarifelerine gelen yeni müşterilerimize 12 ay ücretsiz BluTV üyeliği hediye edeceğiz. Bu müşterilerimiz, Mart sonunda hem BluTV’de hem Vodafone TV’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘Doğu’ dizisini de ücretsiz izleyebilecek. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin dijital deneyimlerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

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