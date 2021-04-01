BluTV Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor?
Özgün içerikleriyle dikkat çeken BluTV’de kısa bir süre içerisinde Yeşilçam isimli dizi yayımlanmaya başlayacak. Peki, Yeşilçam dizisinin konusu nedir?
Kesintisiz ve kaliteli içerikler izlemek isteyenlerin favorileri arasında yer alan BluTv, milyonların büyük bir heyecanla beklediği Yeşilçam dizisinin yayın tarihini açıkladı. Peki, Yeşilçam dizisinin konusu nedir?
BluTV Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor?
Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın imzasını taşıyan Yeşilçam dizisi, BluTV’de 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Dizinini yayımlanan fragmanı şimdiden büyük ilgi çekti. Dizide başrolleri Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci paylaşıyor.
Yeşilçam dizisi konusu
Yeşilçam dizisini izlemek isteyenler ise şimdiden yapımda anlatılan konunun ayrıntılarını araştırmaya başladı. Yeşilçam; 1960’lı yılların Türkiye’sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması’ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini ekrana taşıyacak.
Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?
Çağatay Ulusoy (Semih)
Afra Saraçoğlu (Tülin)
Selin Şekerci (Mine)
Ayta Sözeri (Kuvvet)
Güngör Bayrak (Belkis)
Nilüfer Açıkalın (Adviye)
Bora Akkaş (Hakan)
Özgür Çevik (İzzet)
Yetkin Dikinciler (Reha)
Altan Erkekli
Selin Kahraman (Aysel)