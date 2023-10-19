ABD bu olayı konuşuyor! 189 ceset bulundu

ABD’de herkes bu olayı konuşuyor. ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan ve çevreye duyarlı defin işlemleri yapan bir cenaze levazımatçısında en az 189 adet çürümekte olan ceset bulundu.

Ceset kokusu yayıldı

İki hafta önceki haberlerde 115 cesetten bahsediliyordu.

Yetkililer “Doğaya Dön” (The Return to Nature) adlı cenaze evinden şiddetli kokuların geldiği şikayetleri üzerine harekete geçti.

Levazımatçıya giren bir yetkili mekanı “korkunç ve tehlikeli” olarak niteledi.

BBC muhabiri Chloe Kim’in haberine göre FBI, yeni bulunan cesetlerin kimlik teşhisinin yapılması için yardımcı oluyor.

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