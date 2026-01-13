Donald Trump’tan Türkiye’ye yüzde 25 ek vergi

Donald Trump’tan bir keyfi karar daha

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının “kesin ve nihai” olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, söz konusu hamlenin hem İran ile ticaret yapan ülkeler hem de uluslararası piyasalar üzerinde ciddi etkilere neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin İran ile 5,68 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

2024 verilerine göre, Türkiye’nin İran’a ihracatı 3,23 milyar dolar, ithalatı ise 2,45 milyar dolar.

Hem İran’ı anlaşma masasına oturtmak hem de asıl hedefi Çin’e zarar vermek isteyen Trump’ın açıkladığı yeni ek gümrük vergilerinin Çin’i de kapsaması halinde, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanabileceği düşünülüyor.