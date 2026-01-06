ABD’den Maduro’da geri adım!

ABD’nin Maduro çelişkisi

ABD Adalet Bakanlığı, Nicolas Maduro’nun “Cartel de los Soles” adlı bir uyuşturucu kartelini yönettiği yönündeki iddiayı geri çekti

Donald Trump yönetimi, bu iddiayı öne sürerek Maduro’yu “terörist” ilan etmiş ve hafta sonu yapılan işgal operasyonunu meşrulaştırmaya çalışmıştı

New York Times’ın aktardığına göre bu iddia, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Maduro’nun 2020 büyük jüri iddianamesine dayanıyor. Temmuz 2025’te, bu iddianamenin dilini kopyalayarak, Hazine Bakanlığı Cartel de los Soles’i terör örgütü olarak tanımladı. Kasım ayında, Dışişleri Bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığına da aynı şeyi yapmasını emretti.

Savcılar, Maduro’yu uyuşturucu kaçakçılığı komplosuna katılmakla suçlamaya devam ettiler, fakat Cartel de los Soles’in gerçek bir örgüt olduğu iddiasından vazgeçtiler. Bunun yerine, revize edilen iddianamede, uyuşturucu parasıyla beslenen bir “patronaj sistemi” ve “yolsuzluk kültürü”nden bahsediliyor.

Eski iddianamede Cartel de los Soles’ten 32 kez bahsedilir ve Maduro’nun bu örgütün lideri olduğu belirtilirken, yenisinde iki kez bahsediliyor ve Maduro’nun, selefi Hugo Chavez gibi, bu patronaj sistemine katıldığı, sürdürdüğü ve koruduğu ileri sürülüyor.”