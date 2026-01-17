ABD iç savaşa sürükleniyor

ABD resmen iç savaş yaşıyor

ABD‘nin Minneapolis’te 37 yaşındaki Renee Nicole Good’un ICE polisleri tarafından vurulup öldürülmesinin ardından ülkede çatışmalar büyüyor.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin protestolarda birkaç kişinin daha ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Başkan Donald Trump‘ın kafasında Venezuela’nın ardından Grönland ve İran’ı işgal etme planları dolaşırken kendi ülkesinde durum günden güne kötüye gidiyor.

ICE polislerinin evleri basması, insanları araç ve iş yerlerinden alıp tutuklaması, Trump yönetimine öfkenin büyümesine yol açtı.

Sakin protestolarla başlayan gösteriler ICE birliklerinin göstericilerden birkaç kişiyi öldürmesiyle şiddetli çatışmalara döndü.

Bu arada Trump destekli ICE çetelerinin saldırılarına karşı “Kara Panterler” halkı savunmak için silahlı olarak sokağa çıktı.

Kara Panter Partisi, 1960-80 arasında ülkede etkin bir biçimde faaliyet gösteren sol/sosyalist siyasi hareketti.

Minneapolis sokakları savaş alanı gibi – Video