Timur Savcı’nın Adli Tıp raporu ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Timur Savcı’dan alınan kan ve saç örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu soruşturma dosyasına girdi.

Adli Tıp raporu tamamlandı

Soruşturma kapsamında 24 Aralık’ta gözaltına alınan Timur Savcı’dan Adli Tıp Kurumu tarafından 9 mililitre kan ve 4 santimetrelik saç örneği alındı. Numuneler, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’nde detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Kan örneklerinde LCHRMS yöntemiyle yapılan analizlerde uyuşturucu, uyarıcı madde ya da ilaç etken maddesine rastlanmadı. Ancak saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden biri olan kokainin bulunduğu raporda yer aldı.

Timur Savcı’nın mesajlaşmalar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Soruşturmanın kilit isimlerinden, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin iki ayrı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesinin ardından yapılan dijital incelemelerde, uyuşturucu teminine ilişkin çok sayıda yazışma tespit edildi.

Bu yazışmalar arasında Timur Savcı ile Cebeci arasındaki mesajlaşmalar da yer aldı. Dosyaya giren bilgilere göre, Savcı’nın 25 Ekim 2024’te Cebeci’ye işyerinin konumunu gönderdiği, akşam saatlerinde Levent’teki ofiste bir araya geldiklerine dair mesajların bulunduğu belirlendi.

THC ve uyuşturucu içerikli mesajlar dosyada

Dijital incelemelerde, Cebeci’nin 30 Ekim 2024’te Savcı’ya esrar etkisine sahip THC’den bahsettiği ve “THC’mi unutma, up olmak istiyorum” ile “birlikte deneriz” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi. Bu yazışmalar, uyuşturucu temini kapsamında değerlendirildi.

Telefonuna el konuldu, yurtdışı yasağı getirildi

Mesajların ardından Timur Savcı’nın cep telefonuna el konulurken, hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı uygulandı. Savcı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, soruşturmanın ise halen devam ettiği öğrenildi.

