Trump yönetiminden Eğitim Bakanlığı’nı tasfiye adımı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatlerinden biri olan Eğitim Bakanlığı’nın kapatılması yönündeki adımlar, Yüksek Mahkeme kararıyla ivme kazandı. Mahkemenin alt mahkeme kararını askıya almasıyla birlikte, bakanlık çalışanlarının işine son verilmesi ve görevlerin diğer federal kurumlara devri artık serbest. Trump, bu kararı “Eğitimi halka geri veriyoruz” sözleriyle duyururken, Eğitim Bakanı Linda McMahon ise “bakanlığın son görevinin yetkilerini eyaletlere devretmek olduğunu” vurguladı.

Trump, bakanlığın kapatılmasını istiyor

Trump ve McMahon, Eğitim Bakanlığı’nın tamamen kapatılmasının yalnızca Kongre kararıyla mümkün olduğunu kabul ederken, temel işlevlerin başka federal kurumlara devredilebileceğini savunuyor. Bu doğrultuda ilk olarak 1,6 trilyon dolarlık federal öğrenci kredileri portföyünün devri gündemde. Mart ayında Trump bu görev için Küçük İşletmeler İdaresi’ni işaret etmişti; ancak Haziran ayında yayımlanan belgeler, Hazine Bakanlığı’yla görüşmelerin başlatıldığını gösteriyor.

Hazine ve çalışma bakanlıkları devreye giriyor

AAİB belgelerine göre, dokuz Eğitim Bakanlığı çalışanı hâlihazırda Hazine Bakanlığı’na geçici olarak aktarılmış durumda. Ayrıca 2,6 milyar dolarlık iş gücü eğitimi ve yetişkin eğitimine yönelik hibe programlarının yönetimi için Çalışma Bakanlığı ile anlaşma sağlandı. Bu geçişin, federal düzeyde eğitim ve iş gücü politikalarının entegre şekilde yürütülmesini amaçladığı ifade edildi.

Diğer birimler de devredilecek

Eğitim Bakanı McMahon, Senato’daki onay sürecinde, Engelli Bireyler Eğitim Yasası’nın (IDEA) uygulanmasının Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülebileceğini, sivil haklar çalışmalarının ise Adalet Bakanlığı’na bırakılabileceğini belirtmişti. Bakanlık görevlerinin farklı kurumlara aktarılmasına yönelik başka anlaşmaların da yapılması bekleniyor.

Mahkeme süreci devam ediyor, personel tasviyesi hızlandı

Trump’ın mart ayında verdiği “bakanlığın yetkilerini yasaların izin verdiği en üst seviyede sonlandırma” talimatının ardından 1.400 çalışanın görevine son verilmişti. Ancak bu süreç, alt mahkeme kararıyla askıya alınmıştı. Yüksek Mahkeme kararıyla birlikte personel resmen işten çıkarılabilecek. Çalışanları temsil eden sendikaya göre, işten çıkarılanlar mart ayından bu yana ücretli izindeydi ancak görevlerine geri dönememişti.

Öğrenci kredilerinde aksama başladı

Ulusal Öğrenci Mali Yardım Yöneticileri Derneği Başkanı Melanie Storey, yaşanan iş gücü eksikliğinin öğrenci kredileri sisteminde aksamaya neden olduğunu açıkladı. Storey, departman içi iletişimin zayıfladığını, sistem arızaları yaşandığını ve bunun öğrencilere doğrudan yansıdığını belirtti.

Sivil haklar tehdit altında

Kadın Hukuku Ulusal Merkezi’nden Gaylynn Burroughs ise, sivil haklar biriminde görevli personelin işten çıkarılmasının kız çocukları, engelli öğrenciler, LGBTQ+ bireyler ve azınlıklar açısından risk oluşturduğunu ifade etti. “Bu, Trump yönetiminin federal devleti parçalayıp yıllarca mücadeleyle kazanılmış sivil hakları geri alma planının parçası” dedi.

“Yasal mücadele sürecek”

Eğitim Bakanlığı’nın küçültülmesine karşı dava açan Democracy Forward örgütü, kararı temyize götürmeye hazırlanıyor. Örgüt başkanı Skye Perryman, “Hiçbir mahkeme şu ana kadar yönetimin bu uygulamasını yasal bulmadı” dedi.

