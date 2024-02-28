Teksas’ta orman yangını kontrolden çıktı

Teksas Valisi Abbott 60 ilçeyi afet bölgesi ilan etti. Alevler aynı zamanda nükleer silahları parçalayan bir tesisi de tehdit ediyor.

Teksas’ta çok sayıda orman yangını devam ediyor. Yetkililer, bazı yangınların alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığını söyledi.

Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott 60 ilçeyi afet bölgesi ilan etti.

Teksas yetkililerine göre şu anda en büyük yangın yaklaşık 1.040 kilometrekarelik alanı kül etti.

Alevler nedeniyle birçok otoyol ulaşıma kapanmak zorunda kaldı. Yetkililer yangının şu ana kadar “yüzde sıfır kontrol altına alındığını” söyledi.

Yangına neyin sebep olduğu henüz belli değil.

Abbott, “Teksaslılardan kıvılcım oluşturabilecek faaliyetleri sınırlamaları ve sevdiklerini korumak için önlem almaları isteniyor” dedi.

Yangından etkilenen bölgenin seyrek nüfuslu, dağlık bir alan olduğu bildirildi.

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Yangınlar nedeniyle nükleer tesisin boşaltılması gerekti. Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi üretim ofisi sözcüsü Laef Pendergraft, “Gerekli olmayan personelimizi çok dikkatli bir şekilde bölgeden tahliye ettik” dedi.

Pendergraft, personelinin bu tür durumlar için eğitimli olduğunu vurguladı.

Amarillo şehrinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda bulunan Pantex tesisi, 1975’ten bu yana ABD’nin nükleer silahlarının en önemli montaj ve söküm tesisi durumunda.

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