Florida State Üniversitesi’nde silahlı saldırı

ABD’nin Tallahassee kentindeki Florida State Üniversitesi’nde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde öğrenci birliği binası yakınlarında gerçekleşen olay sonrası üniversitenin acil durum sistemi, “aktif saldırgan” uyarısı yayımladı. Mesajda, öğrencilerin kapı ve pencerelerden uzak durmaları ve sığınaklarda kalmaları istendi.

Florida’da can pazarı

Tallahassee Memorial Sağlık Merkezi’nden yapılan açıklamada, olayda vurulan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Diğer 5 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası üniversitede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Öğrenciler elleri havada tahliye edildi

Üniversite öğrencilerinden Emily Palmer, CNN’e yaptığı açıklamada, “Sarsılmış durumdayım. Arkadaşlarım için endişeliyim. Polis eşliğinde sınıflardan elleri havada çıkarılıyorlar” dedi. Başka bir öğrenci olan Joshua Sirmans ise ana kütüphanede olduğunu ve alarma yanıt olarak görevliler eşliğinde binadan çıkarıldığını söyledi.

Zanlı yakalandı

Florida Eyalet Polisi ve Leon İlçesi Şerif Ofisi’nden alınan bilgilere göre, saldırıya karıştığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı Florida State Üniversitesi Polis Departmanı yürütüyor. Saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi ancak bu kişilerin daha önce hastaneye kaldırılanlar arasında olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Yetkililerden ilk açıklamalar

Florida Valisi Ron DeSantis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dualarımız FSU ailesiyle. Eyalet kolluk kuvvetleri aktif olarak olay yerinde” ifadelerini kullandı. Florida Adalet Bakanı James Uthmeier de kampüste yürütülen müdahale çalışmalarına destek verdiklerini duyurdu.

Tahliye ve arama çalışmaları sürüyor

Yetkililer, olayın yaşandığı kampüs çevresinde tüm binaların odadan odaya arandığını ve tahliyelerin sürdüğünü belirtti. Üniversite yetkililerinden Richard Rind, yaptığı açıklamada, “Çok sayıda acil servis aracı kampüste. Binamızda kilitli şekilde gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

