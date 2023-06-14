Mangalcılar Almanya’da da Orman Yangını Çıkardı!

Almanya Münih’teki bir orman yangınına mangalcıların yol açtığı söyleniyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Münih Fasanerie yakınlarındaki bir ormanda mangal yapanlar bir orman yangınını tetikledi. İtfaiyeye göre, 2 bin metrekareye kadar alan alevlerden etkilendi.

Polis ve itfaiyenin bugün yaptığı duyuruya göre, Salı günü öğleden sonra saat 17:00 sularında Münih’in kuzeyindeki bir yürüyüş parkurunda çok sayıda kişi duman gördü ve 112’yi aradı. Olay yerine gelen ilk ekipler, yangına müdahale edebilmek için elektrikli testere ile ağaç keserek yangını durdurmaya çalıştı.

Münih polisi: Gaz şişesi ve diğer barbekü gereçleri bulundu

En yakın hidrant (Yangın Musluğu) yaklaşık bir kilometre uzaktaydı. Bu nedenle itfaiye zorlu arazide zahmetli bir şekilde uzun bir hortum hattı döşemek zorunda kaldı. Bu arada, büyük bir tanka sahip bir itfaiye aracı, yangına söndürme suyu sağlamak için yangın mahalline gidip geldi. 50 gönüllü ve profesyonel itfaiyeci, bitki örtüsüne verilen zararı olabildiğince düşük tutmak için üç buçuk saat çalıştı.

Bir polis sözcüsü yangın bölgesinde yapılan araştırmada propan gazı şişesi ve mutfak eşyaları bulunduğunu duyurdu. Yetkililer ihmal sonucu kundaklamayı soruşturuyor.

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