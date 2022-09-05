İngiltere Başbakanı bugün belli olacak

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderliği için yapılan seçimde oy verme işlemi sona erdi. Ülke çapında yaklaşık 200 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakan ve partinin yeni liderini belirlemek için oy kullandı.

Parti liderliği ve başbakanlık yarışının favorisi olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss gösteriliyor. Parti delegelerinin ağustos ayı başından bu yana internet üzerinden ve postayla oy kullandığı seçimin sonuçları pazartesi günü açıklanacak. Parti liderliği seçiminde 47 yaşındaki Truss, 42 yaşındaki eski Maliye Bakanı Rishi Sunak karşısında yarıştı.

İngiltere yeni başbakanı bugün belli olacak.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından bir gün sonra Boris Johnson, başbakanlık görevinden istifasını Kraliçe 2. Elizabeth’e takdim edecek. Johnson, 7 Temmuz’da Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmişti. Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz’da yapılan ilk oylamada İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Liz Truss ilk iki sırayı almıştı.

Muhafazakar Parti lideri ve yeni başbakanı belirlemek için yapılan parti içi oy kullanma işlemleri, siber saldırı tehlikesi nedeniyle daha önce ertelenmişti.

Ülke nüfusunun yüzde 1’inden azını oluşturan Muhafazakar Parti üyelerinin, istifa eden Boris Johnson’ın yerine yeni parti liderlerini seçmek için oy kullandığı süreç bugün tamamlanacak.

Seçimde son tura Liz Truss ve Rishi Sunak kalmıştı.

İngiltere’de Başbakan nasıl seçiliyor?

Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, bu partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu bulunması nedeniyle partinin lideri de otomatik olarak İngiltere Başbakanı olacak.

Başbakanlığa aday olanlar önce Muhafazakar Parti milletvekillerinin oylarıyla elenmiş ve en sona kalan iki aday da parti üyelerinin oylarına sunulmuştu.

Bu iki kişi, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak.

Partiye 3 Temmuz 2022 ve öncesinde katılmış olanlar 2 Eylül’e kadar internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullandı.

Partinin kaç üyesi olduğu ise bilinmiyor. Zira İngiltere’de partiler üye sayılarını açıklamak zorunda değil.

2019’daki liderlik seçiminde 160 bin kişi oy kullanmıştı.

Muhafazakar Parti, üye sayılarının o günden bu yana arttığını söylüyor.

Bir genel seçim olmayacak. Boris Johnson aynı yetkilere sahip kalacak

Bir Başbakan istifa açıklaması yaptığında bu otomatik olarak bir genel seçim anlamına gelmiyor.

İngiltere’de bir genel seçim, en geç Ocak 2025 tarihine kadar yapılmalı. Ama yeni başbakan bu tarihten önce seçim kararı alma yoluna gidebilir.

Resmen görevi devredene kadar, teoride Boris Johnson halen aynı yetkilere sahip. Ama pratikte, radikal siyasi adımlar atabilecek otoritesi bulunmuyor.