Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi Edinburgh’a gidiyor

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi 280 km yol kat edecek

Yaklaşık 280 kilometrelik bir güzergah izlenerek Kraliçe’nin sevdiği ve yaşamında sembolik önem taşıyan bazı yerler uğrak noktası olacak.

Edinburgh’a varıldığında Kraliçe’nin tabutu, kraliyet ailesinin resmi ikametgahlarından biri olan Hollyroodhouse Sarayı’nda Salı gününe kadar katafalka konacak.

Salı günü ise Kraliçe’nin cenazesi kızı Prenses Anne’in refakatinde uçakla Londra’ya hareket edecek. Cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2. Elizabeth perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Şatosu‘nda hayatını kaybetmişti.

Kral 3. Charles bugün Londra’daki Buckingham Sarayı’nda önce İngiliz Milletler Topluluğu genel sekreterini, ardından devlet başkanı olarak anıldığı ülkelerin temsilcilerini kabul edecek.

Kral 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth cenaze töreni öncesi Britanya’da

Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi öncesinde İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’e gidecek.

İlk durak parlamentosunu ziyaret edecekleri İskoçya olacak.

Kraliyet çifti, ardından Salı günü havayoluyla Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a geçecek ve Kraliçe’nin Kuzey İrlanda ile ilişkisi hakkındaki bir sergiyi izleyecekleri Hillsborough Kalesi’ni ziyaret edecek.

Kraliçe adına düzenlenecek bir oturuma da katılacak Kral ve Kraliçe’ye Kuzey İrlanda Parlamentosu Başkanı tarafından bir taziye mesajı iletilecek.

Çift, Kraliçe’nin tabutunun Londra’ya getirilişinin ardından da Galler’e gidecek.

Prenses Anne, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinin Londra’ya gelişine refakat edecek

Buckingham Sarayı, cenaze töreni için Londra’ya getirilecek Kraliçe 2. Elizabeth’in naaşına Prenses Anne’in eşlik edeceğini duyurdu.

Kraliçe, Perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde huzur içinde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı’dan yapılan açıklamaya göre, tabut Pazar günü sabah saatlerinde Aberdeen’den karayoluyla ayrılacak ve akşam saatlerinde Edinburgh’a varacak.

Salı gününe kadar halkın ziyareti için katafalka konacak naaş, Salı günü akşam saatlerinde havayoluyla Londra’ya getirilecek

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