Yunanistan’daki tren kazasında ölü sayısı 57’ye yükseldi, Atina’da protestolar sürüyor – Video

Tren kazasının ardından başkent Atina, Selanik ve Larisa kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Atina’da Yunan demir yolları idaresi Hellenic Train‘in önünde, kazanın ihmal nedeniyle yaşandığı söyleyen protestocular polisle çatıştı.

Selanik ve kazanın meydana geldiği kasabanın bağlı olduğu Larisa’da da gösteriler tüm gece boyunca devam etti.

Hükümet kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kazanın ardından üç günlük ulusal yas ilan edilirken, “Böylesi bir trajik olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır” diyen Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunmuştu.

Karamanlis yazılı açıklamasında istifasının “kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu ve devletin uzun süredir devam eden hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini” vurgulamıştı.

Bayram tatili sonrası çoğunluğu Selanik’e dönen öğrencilerden oluşan 350 kadar yolcusuyla Atina’dan Selanik’e giden yolcu treni, Selanik’ten Larisa’ya giden bir yolcu treniyle kafa kafaya çarpışmıştı.

İlk tespitlerde kaza sırasıda yolcu treninin hızının yaklaşık 160 kilometre olduğunun tahmin edildiğini belirttilmişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis kazanın “trajik bir insan hatasından kaynaklandığını” söyledi.

Kazanın ardından Larisa istasyon şefi gözaltına alındı. Sinyallerden sorumlu olan 59 yaşındaki bu kişi hakkında ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açıldı.

Suçlamaları reddeden görevli, kazanın teknik hata sonucu meydana geldiğini savundu.

Yunan demiryolu sendikaları kazanın demiryollarındaki kronik sorunları gözler önüne serdiğini, bu sorunlar arasında yetersiz çalışan, sorunlu sinyalizasyon ve eskimiş altyapı olduğunu belirtti.

Tren Kazası Sonrası Sendikalar greve gidiyor

Dün greve başlayan sendikalar, eylemlerini bir gün daha sürdürme kararı aldı.

Sendikaların açıklamasında “Acımız, tern kazasında ölen ve yaralanan üyelerimiz ve vatandaşlarımız için öfkeye dönüştü. Bu trajedi hükümetin demir yollarına saygısızlığından kaynaklandı” denildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin getirildiği bir hastanede açılan bir pankartta, resmi soruşturmada yıllardır devam eden sistematik sorunların örtbas edileceği endişesi dile getirildi.

Larisa’da kazada yaşamını yitirenler için bir anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlardan biri “Kaza geliyorum diyordu” diye konuştu.

Nikos Savva adlı Kıbrıslı tıp öğrencisi “Demiryolları sorunluydu. Sistem eskimişti ve personel maaşları yetersizdi. Sistemin bütün sorunlarının bedelini bir istasyon şefi ödememeli” dedi.

Kostas Bargiatos adlı bir doktor ise AFP ajansına “Bu kabul edilemez bir olay. Bu durumun 30 yıldır farkındaydık” diye konuştu.

Atina’da da dün benzer bir anma etkinliği düzenlendi. Ancak akşam saatlerinde göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Polis, taş fırlatan ve çöp kutularını ateşe veren göstericileri biber gazıyla dağıttı.

Kurtarma ekipleri gece boyunca tren enkazında çalışmaya devam etti.

Larisa Belediyesi, bazı cesetlerin tanınamayacak halde olması nedeniyle kimliklerinin genetik testlerle belirleneceğini açıkladı.

Yetkililer, Tren kazasında çarpışmadan sonra ön vagon içindeki sıcaklığın 1300 santigrat dereceye çıktığını söyledi.

Larisa’daki bir hastane de, trendeki yolcuların yakınlarının DNA örnekleri vermeye başladığını duyurdu.

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