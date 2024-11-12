İsrail, Gazze’de güvenli bölgeye saldırdı: 10 ölü

İsrail ordusu, daha önce “güvenli bölge” ilan ettiği Gazze’nin Han Yunus şehrindeki El-Mevasi bölgesinde bulunan bir çadır alanına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail’in yüz binlerce Filistinliyi bu bölgeye göçe zorladıktan sonra gerçekleştirdiği bu saldırı, bölgede büyük bir öfkeye yol açtı.

Güvenli bölgeyi zorla bırakmaları isteniyor

Gazze’deki yerel yetkililer, saldırıya uğrayan çadırın, İsrail’in “güvenli” olarak tanımladığı alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Filistinli sivillerin can güvenliği olmaksızın zorla yer değiştirmeye mecbur bırakıldığını belirtiyor. İsrail ordusu henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Olay yerinde yaşanan acı, bölgedeki insani durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Bu saldırı, Filistinli sivillere yönelik artan şiddet olaylarına bir yenisini daha eklerken, uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail askerleri, Gazze’nin kuzeyindeki Kamal Advan Hastanesi’ne baskın düzenleyerek sağlık personelini ve erkek hastaları alıkoydu. Sağlık yetkilileri, hastanede yakıt ve ilaç sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını vurguladı.

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