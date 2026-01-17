Arda Güler, Arsenal’a doğru

Arda Güler uzun vadeli plan

Gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna uzun vadeli yatırımlar yapmayı planlayan Arsenal’ın, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’i yakından takip ettiği iddia edildi.

ESPN kaynaklı haberlere göre İngiliz ekibi, genç oyuncunun gelişimini dikkatle izliyor ve sezon sonunda olası bir transfer hamlesini değerlendirebilir.

Real Madrid’de sınırlı süreler almasına rağmen potansiyeliyle dikkat çeken milli futbolcumuzun durumu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Arsenal’ın ise Arda’yı kısa vadeli bir çözümden ziyade, kulübün gelecek planlamasına uygun bir yatırım olarak gördüğü belirtildi.

Fichajes’in haberine göre Arsenal, Arda Güler için Real Madrid’e 80 milyon Euro’luk resmi teklif teklifini iletti.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, bonservis bedelinden yüzde 20 (16 milyon Euro) pay alacak.

25 Şubat’ta 21 yaşına girecek genç futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

Arda son maçta asist yaptı – Video