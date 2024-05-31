Gerard Pique, Suudi Arabistan’dan komisyon aldığı iddiasıyla soruşturma altında

Gerard Pique dışında İspanya Futbol Federasyonu başkanları da var

Gerard Pique, dışında suçlamalarla karşı karşıya kalan yeni kişiler arasında mevcut İspanya Futbol Federasyonu başkanı Pedro Rocha ve eski başkan Luis Rubiales de yer alıyor.

Mahkeme Hakimi, Pique’nin yıllık 4 milyon Euro, İspanyol futbol federasyonunun ise 40.000 Euro komisyon aldığını düşünüyor .

Yargıç Delia Rodrigo’nun adli beyanında belirttiği gibi İspanya Futbol Federasyonu RFEF ile Suudi Arabistan şirketi arasında imzalanan sözleşme sırasında Pique yarışmaya katılan kulüplerden biri olan FC Barcelona’da oyuncuydu .

Andorra’daki banka hesapları

Soruşturmanın bu şekilde genişletilmesi , hakimin eski FC Barcelona futbolcusu Gerard Pique’ye ait Andorra’daki yüze yakın banka hesabına ilişkin soruşturmasının sonucuna sebep verdi.

Hakim, Rubiales ve Pique’nin mali bağlantılarını ve özellikle Pique’nin, İspanya Süper Kupası’nı Suudi Arabistan‘a getirmesi karşılığında Rubiales’e komisyon ödeyip ödemediğini araştırıyor.

Katalan Haber Ajansı’nın (ACN) incelediği mahkeme belgelerine göre, İspanyol polisinin (Guardia Civil) yaptığı soruşturmalar sonucunda hakim, Andorra’ya Pique’ye ait 89 hesap ve 27 şirketle ilgili işlemler hakkında bilgi isteyen resmi bir talep gönderdi. .

Hakim ayrıca Rubiales ve onunla futbol federasyonu veya özel şirketler aracılığıyla bağlantısı olan diğer kişiler hakkında da bilgi talep etti.

Luis Rubiales sorguya çekildi

Yargıç, bu soruşturmanın asıl sorumlusu olan Luis Rubiales’i yolsuzluk suçlamasıyla ilgili olarak Madrid’de gözaltına alınması sonrası Rubiales’in ifadesi alındıktan sonra eski başkan Nisan ayında serbest bırakıldı .

Rubiales , Dominik Cumhuriyeti’nden Madrid havaalanına seyahat ederken , burada İspanya’nın Süper Kupa müsabakasını Suudi Arabistan’a getirme sözleşmesini müzakere ederken yasadışı komisyon alma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kendisi bir suç örgütünün parçası olmak, ticari yolsuzluk ve kara para aklama da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı soruşturma altında.

Mahkeme belgesine göre Yargıç Delia Rodrigo, Pique’nin şirketi Kosmos ile İspanya Futbol Federasyonu RFEF’nin eski başkanı Luis Rubiales, Suudi hükümetine ait Sela Sport Company ve Pique’nin, 2019 yılında Pique’nin şirketinin her yıl Suudi Arabistan’da düzenlenen maçlar için “başarı primi” olarak 40 milyon Euro alacağı bir anlaşma imzaladığı ortaya kondu.

Rodrigo, “Mevcut yargılamada soruşturulan olgular, sözleşme veya anlaşmalarda cezai sonuçları olan olası yasa dışılıklardan kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.