Fenerbahçe’nin rakibi dertli!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Nottingham Forest, İngiltere'de Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı

NationalTurk NL01/02/2026
Fenerbahçe’ye iyi haber!

Fenerbahçe‘nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig’de zor günler yaşıyor.

Sarı-lacivertliler, İngiliz rakibiyle ilk maçı 19 Şubat’ta TSİ 20:45’te, 26 Şubat’ta deplasmandaki rövanşı ise TSİ 23:00’te oynayacak.

Kırmızı-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak istediği İngiltere Premier Lig’de sahasında ağırladığı Crystal Palace karşısında 5. dakikada Morgan Gibbs-White’ın golüyle öne geçti: 1-0

Fenerbahçe’nin rakibi İngiltere’den

Nottingham Forest, 45’te Neco Williams’ın atılmasıyla 10 kişi kalırken Ismaila Sarr penaltıdan skora dengeyi getirdi: 1-1

Bu sonuçla Nottingham, düşme hattının hemen üzerinde 6 puan farkla yer aldı.

Beşiktaş’tan transfer edilen Tammy Abraham’ın 11’de başladığı mücadelede Aston Villa kendi sahasında Brentford’a 45’te Dango Ouattara’nın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Manchester United ise Fulham’ı 3-2 mağlup ederek art arda üçüncü galibiyetini aldı.

Morgan Gibbs-White açılışı iyi yaptı – Video

NationalTurk NL01/02/2026
