Başbakan Mitsotakis: “Bir daha asla” lafının boş bir söz olarak kalmaması için çalışacağız.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, tren kazasında hayatını kaybeden kurbanların ve kayıpların yakınlarının tarifsiz acısından bahsetti.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis Twitter hesabından: Devlet, kurbanların ailelerinin yanında olacak. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yasını tutacağız. Bu trajedide de birlik olmaya devam edeceğiz. Ve Larissa’da duyduğum bu “bir daha asla” lafının boş bir söz olarak kalmaması için çalışacağız. Sana söz veriyorum.” açıklamasını yaptı.

Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και θα δουλέψουμε ώστε αυτό το «ποτέ ξανά» που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός. Σας το υπόσχομαι. pic.twitter.com/pzzg01uL3U — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2023

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Kostas Karamanlis’in ulusal seçimlere kadar Altyapı ve Ulaştırma Bakanı görevinden istifa etmesinden sonra, hali hazırda sahip olduğu Devlet Bakanı Giorgos Gerapetritis’in atadığını duyurdu.

Kazanın nedenlerini tam olarak inceleyecek ve demiryolu projelerinin uygulanmasındaki çok yıllık gecikmeleri inceleyecek olan Uzmanlardan bağımsız ve taraflar arası bir Komitenin kurulmasına hızla devam etmesi istedi!

Mitsotakis’in Tempi’deki trajediyle ilgili ayrıntılı açıklamasında: “Toplu hafızamıza sonsuza kadar kazınacak bir trajedinin sahnesinden yeni döndüm. Orada ülkemizde eşi benzeri görülmemiş korkunç bir tren kazasında çoğu küçük çocuk onlarca hemşehrimiz hayatını kaybetti.

İlk andan itibaren seferber olan devlet aygıtının kadın ve erkeklerine tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İtfaiyeciler ve kurtarıcılar, EKAV görevlileri, Polis, Yerel Yönetim, ayrıca hastanelerimizdeki doktorlar ve sağlık çalışanları ve psikologlar. Son derece olumsuz koşullar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve yapıyorlar.

Larissa’nın hastanesinde kurbanların ve kayıpların yakınlarıyla görüştüm. Tarifsiz acıları içinde, fazlasıyla bir haysiyetle bana “neden” diye sordular. Ve bana “bir daha asla” dediler. Onlara dürüst bir cevap verme borcumuz var.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis derhal istifasını sunmuştu

Siyasi sorumluluğu üstlenen Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis derhal istifasını sundu. OSE ve ERGOSE’nin başkanları da öyle. Her şey dramanın maalesef esas olarak trajik bir insan hatasından kaynaklandığını gösterdiği için tavrı onu onurlandırıyor.

Ulusal seçimlere kadar, kazanın nedenlerini tam olarak inceleyecek olan bağımsız ve partiler arası bir Uzmanlar Komitesinin kurulmasına hızla devam etmesini istediğim Devlet Bakanı Giorgos Gerapetritis’e atandı.

Aynı zamanda Adalet de kendi işini yapacaktır. Sorumluluklar atanacak. Devlet ise kurbanların ailelerinin yanında olacak. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yasını tutacağız. Bu trajedide de birlik olmaya devam edeceğiz. Ve sonra, başımızı eğeceğiz ve dişlerimizi gıcırdatacağız. Larissa’da duyduğum bu “bir daha asla” lafının boş bir söz olarak kalmaması için çalışacağız. Sana söz veriyorum.” dedi

Mitsotakis’in atadığı Giorgos Gerapetritis kimdir?

Giorgos Gerapetritis, 26 Haziran 1967’de Kerpe’nin Menetes köyünde doğdu. Temmuz 2019’dan bu yana Miçotakis Hükümeti’nde Devlet Bakanı olarak görev yapan bir Yunan üniversite profesörü ve politikacıdır. Temmuz 2019’dan beri Yunanistan Parlamentosu’nda Parlamento Üyesidir. Yeni Demokrasi üyesidir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren Kostas Ah’ın istifasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmaktadır.

1985 yılında Pire Ionideo Standart Okulu Lisesi’nden mezun oldu. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk okudu ve 1989 yılında derece (LLB) aldı. Daha sonra Kamu Hukuku alanında lisansüstü çalışmalar yaptı. Edinburgh Üniversitesi’nde 1992’de LLM aldı. 1995’te Oxford Üniversitesi’nden Hukuk alanında DPhil aldı.

Avukat ve EKPA’da Anayasa Hukuku Profesörüdür. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Hukuk araştırmaları faaliyetlerinde de görev almıştır. Oxford Üniversitesi, LSE ve İleri Hukuk Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Alimos Attica’da yaşıyor ve avukat Alexandra Gourzi ile evli ve iki çocuk babası.

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