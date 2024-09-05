Belarus’ta yakalanan Japon’a ajanlık suçlaması

Belarus’un sınır bölgeleri ve askeri tesisleri hakkında istihbarat topladığı iddia edilen bir Japon vatandaşının ajanlık suçlamasıyla ülkenin Gomel şehrinde gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus’ta Japon ajan hareketliliği

Rusya’nın en büyük müttefiklerinden biri olan Belarus ile G7 üyesi Japonya arasında siyasi krize neden olabilecek bir gelişme yaşandı. Belarus’un sınır bölgeleri ve askeri tesisleri hakkında istihbarat topladığı iddia edilen bir Japon vatandaşının ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Resmi Belarus basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Gomel şehrinde gözaltına alınan Nakanishi Masatoshi isimli erkeğin ülkedeki sosyal ve ekonomik şartlar, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminin uygulanışı ve Belarus’un Ukrayna sınırındaki durum hakkında bilgi toplamakla görevli olduğu iddia edilirken, şahsın aynı zamanda ülkenin askeri tesislerini görüntülediği kaydedildi. Eşi Belaruslu olan şüphelinin daha önce ülkedeki bir üniversitede Japonca dersleri verdiği ve Japon kültürü ile ilgili bir sergi düzenlediği aktarıldı.

Gözaltına alınan şahsın, faaliyetlerinin Belarus’un çıkarlarına zarar verebileceğini kabul ettiği iddia edilirken, olayın bir Japon vatandaşının Belarus’ta ajanlıkla suçlandığı ilk vaka olduğu belirtildi. Belarus’taki Japonya Büyükelçiliği 50’li yaşlardaki bir Japonya vatandaşının 9 Temmuz’da gözaltına alındığını doğruladı, şahsın kimliğine dair detay paylaşılmadı.

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