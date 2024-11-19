Linkin Park 2025 büyük dünya turnesi açıklandı: İşte konser listesi

Linkin Park, geçen yıl birkaç konser verdikten sonra 2025 yılındaki büyük dünya turnesini açıkladı. Büyük bölümü Amerika’da sürecek turne kapsamında Asya, Avrupa ve Latin Amerika konserleri de var. İşte Linkin Park 2025 konserleri;

From Zero Dünya Turnesi kapsamındaki gösterilerin çoğu birkaç kıtaya yayılmış arenalarda gerçekleşse de, yeniden kurulan grubun yol boyunca stadyum gösterileri de olacak. Bunlardan en dikkat çekenleri 28 Haziran’da Londra’daki Wembley konseri ve 13 Eylül’de Los Angeles’taki Dodger Stadyumu’nda gerçekleşecek konserler.

Linkin Park konser biletleri 18 Kasım’da fan club üyelerine ön satış olarak başladı. 21 Kasım’da ise konser biletleri genel satışa sunulacak.

Büyük dünya turnesi yeni solist Emily Armstrong ile yapılacak ilk turne olacak.

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2025 turnesi 31 Ocak’ta Mexico City’de başlıyor, 15 Kasım 2025’te Brezilya – Porto Alegre’de sona eriyor. Turne boyunca Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA ve PVRIS gibi isimler Linkin Park’a açılış performanslarıyla eşlik edecek.

Linkin Park konserleri listesi;