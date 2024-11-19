Linkin Park 2025 büyük dünya turnesi açıklandı: İşte konser listesi
7 yıllık aranın ardından yeniden birleşen Linkin Park 2025 konserleri ile büyük dünya turnesinin detaylarını duyurdu.
Linkin Park, geçen yıl birkaç konser verdikten sonra 2025 yılındaki büyük dünya turnesini açıkladı. Büyük bölümü Amerika’da sürecek turne kapsamında Asya, Avrupa ve Latin Amerika konserleri de var. İşte Linkin Park 2025 konserleri;
From Zero Dünya Turnesi kapsamındaki gösterilerin çoğu birkaç kıtaya yayılmış arenalarda gerçekleşse de, yeniden kurulan grubun yol boyunca stadyum gösterileri de olacak. Bunlardan en dikkat çekenleri 28 Haziran’da Londra’daki Wembley konseri ve 13 Eylül’de Los Angeles’taki Dodger Stadyumu’nda gerçekleşecek konserler.
Linkin Park konser biletleri 18 Kasım’da fan club üyelerine ön satış olarak başladı. 21 Kasım’da ise konser biletleri genel satışa sunulacak.
Büyük dünya turnesi yeni solist Emily Armstrong ile yapılacak ilk turne olacak.
Konser Turları ve Biletleri İçin Tıklayın
2025 turnesi 31 Ocak’ta Mexico City’de başlıyor, 15 Kasım 2025’te Brezilya – Porto Alegre’de sona eriyor. Turne boyunca Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA ve PVRIS gibi isimler Linkin Park’a açılış performanslarıyla eşlik edecek.
Linkin Park konserleri listesi;
- 31 Ocak 2025: Mexico City – Meksika
- 3 Şubat 2025: Guadalajara – Meksika
- 5 Şubat 2025: Monterrey – Meksika
- 11 Şubat 2025 Saitama – Japonya
- 12 Şubat 2025: Saitama – Japonya
- 16 Şubat 2025: Jakarta – Endonezya
- 12 Nisan 2025: Las Vegas – ABD
- 26 Nisan 2025: Austin – ABD
- 28 Nisan 2025: Tulsa – ABD
- 1 Mayıs 2025: Grand Rapids – ABD
- 3 Mayıs 2025: Baltimore – ABD
- 6 Mayıs 2025: Raleigh – ABD
- 8 Mayıs 2025: Greenville – ABD
- 10 Mayıs 2025: Columbus – ABD
- 17 Mayıs 2025: Daytona Beach – ABD
- 12 Haziran 2025: Nickelsdorf – Avusturya
- 14 Haziran 2025: Hradec Kralove – Çekya
- 16 Haziran 2025: Hanover – Almanya
- 18 Haziran 2025: Berlin – Almanya
- 20 Haziran 2025: Bern – Almanya
- 24 Haziran 2025: Milano – İtalya
- 26 Haziran 2025: Arnhem – Hollanda
- 28 Haziran 2025: Londra – İngiltere
- 1 Temmuz 2025: Düsseldorf – Almanya
- 3 Temmuz 2025: Werchter – Belçika
- 5 Temmuz 2025: Gdynia – Polonya
- 8 Temmuz 2025: Frankfurt – Almanya
- 11 Temmuz 2025: Paris – Fransa
- 29 Temmuz 2025: Brooklyn – ABD
- 1 Ağustos 2025: Boston – ABD
- 3 Ağustos 2025: Newark – ABD
- 6 Ağustos 2025: Montreal – Kanada
- 8 Ağustos 2025: Toronto – Kanada
- 11 Ağustos 2025: Chicago – ABD
- 14 Ağustos 2025: Detroit – ABD
- 16 Ağustos 2025: Philadelphia – ABD
- 19 Ağustos 2025: Pittsburgh – ABD
- 21 Ağustos 2025: Nashville – ABD
- 23 Ağustos 2025: St. Louis – ABD
- 25 Ağustos 2025: Milwaukee – ABD
- 27 Ağustos 2025: Minneapolis – ABD
- 29 Ağustos 2025: Omaha – ABD
- 31 Ağustos 2025: Kansas City – ABD
- 3 Eylül 2025: Denver – ABD
- 6 Eylül 2025: Phoenix – ABD
- 13 Eylül 2025: Los Angeles – ABD
- 15 Eylül 2025: San Jose – ABD
- 17 Eylül 2025: Sacramento – ABD
- 19 Eylül 2025: Portland – ABD
- 21 Eylül 2025: Vancouver – Kanada
- 24 Eylül 2025: Seattle – ABD
- 26 Ekim 2025: Bogota – Kolombiya
- 29 Ekim 2025: Lima – Peru
- 1 Kasım 2025: Buenos Aires – Arjantin
- 5 Kasım 2025: Santiago – Şili
- 8 Kasım 2025: Rio De Janeiro – Brezilya
- 10 Kasım 2025: Sao Paulo – Brezilya
- 13 Kasım 2025: Brasilia – Brezilya
- 15 Kasım 2025: Porto Alegre – Brezilya