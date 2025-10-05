Jenna Ortega’dan güçlü mesaj: Filistin halkı benim kahramanım

ABD’de “Wednesday” dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Jenna Ortega, Fransa merkezli Gala dergisinin YouTube kanalında katıldığı bir söyleşide Filistin halkına destek veren açıklamalarda bulundu. “Bugünkü kahramanınız kim?” sorusuna önce annesini, ardından Filistin halkını örnek gösteren Ortega, “Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan” ifadelerini kullandı.

Jenna Ortega, Filistin’e desteğini yineledi

Oyuncu, “Ben de onların seslerini artırmak ve duyurmak isterim” diyerek Filistinlilere desteğini bir kez daha vurguladı. Ortega, daha önce de Filistin’e yönelik baskılara karşı sosyal medyada dayanışma mesajları paylaşmıştı.

“Çığlık 7” filminden ayrılmıştı

Ortega, 2023 yılında Meksikalı oyuncu Melissa Barrera’nın Filistin’e verdiği açık destek nedeniyle “Çığlık 7” filminden çıkarılmasının ardından aynı projeden ayrılmıştı. Her ne kadar resmi açıklamada oyuncunun “Wednesday” dizisinin 2. sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı belirtilse de, yerel basında Ortega’nın bu kararı Barrera’ya yapılan haksızlığa tepki olarak aldığı ileri sürülmüştü.

