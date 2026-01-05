Hugo Chávez’in kızı Rosinés Chávez: Venezuela umudu kaybetmeyecek

Venezuela’da düzenlenen kitlesel gösteride konuşan Rosinés Chávez, ülkesinin bağımsızlığı ve egemenliğine saygı çağrısı yaptı. Hugo Chávez’in kızı olan Rosinés Chávez, ABD güçleri tarafından alıkonularak New York’a götürülen Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

“Venezuela’ya saygı gösterilsin” çağrısı

Caracas’ta toplanan kalabalığa hitap eden Chávez, Venezuela’nın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkesinin dış müdahalelere boyun eğmeyeceğini söyleyen Chávez, Maduro ve Cilia Flores’in geri getirilmesini istedi.

“Bu halk teslim olmaz” mesajı

Rosinés Chávez, Venezuelalıların cesaretini ve direncini tarihsel mirasla ilişkilendirerek, bu gücün kurtuluş mücadelesi veren atalarından geldiğini dile getirdi. Venezuela’yı kolayca boyun eğdirebileceğini düşünenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu söyledi.

Barış ve adalet vurgusu

Konuşmasında barış talebini öne çıkaran Chávez, Venezuela halkının tek isteğinin adalet ve huzur içinde yaşamak olduğunu belirtti. Bu mesajın hem babası Hugo Chávez hem de Nicolas Maduro tarafından yıllardır dile getirildiğini ifade etti.

“Umut sokakta”

Gösterinin yalnızca bir kişiyi savunmak için yapılmadığını vurgulayan Chávez, bunun Venezuela’nın geleceğini, mirasını ve vatanını savunma çağrısı olduğunu söyledi. Halktan umudu kaybetmemelerini isteyen Chávez, umudun sokakta ve halkın birlikteliğinde olduğunu dile getirdi.

“Venezuela özgürdür” mesajı

Rosinés Chávez, çağrısını yalnızca chavistalara değil, ülkesini savunmak isteyen tüm Venezuelalılara yöneltti. Venezuela’nın egemen ve özgür olduğunu vurgulayan Chávez, ülkesinin bu süreçten de galip çıkacağını söyledi.

ABD saldırısı ve alıkonulma süreci

Cumartesi günü ABD’nin Venezuela’da geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlediği, Caracas’ın yanı sıra Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinin hedef alındığı belirtildi. Operasyonun, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in alıkonularak ABD’ye götürülmesiyle sonuçlandığı ifade edildi.

