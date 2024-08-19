Ukrayna, Rusya’da ikinci köprüyü yıktığını duyurdu

Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarını sürdürürken bir hafta içinde ikinci stratejik köprüyü imha ettiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu Pazar günü, Zvannoe’deki Seym Nehri üzerindeki köprüye yapılan saldırının havadan görüntülerini yayınladı.

Saatler sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk’a yönelik askeri müdahalenin amaçları arasında Rus saldırılarını durdurmak için bir “tampon bölge” oluşturmanın da bulunduğunu ilk kez söyledi.

Ukrayna, Moskova’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Rus topraklarına yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirmesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçti.

Ukrayna bir köprüyü daha yıktı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mykola Oleschuk, sosyal medyada saldırı görüntülerini paylaşarak, “Bir köprü daha eksildik” ifadelerini kullandı.

General Oleschuk şunları ekledi: “Ukrayna Hava Kuvvetleri havacılığı, düşmanın lojistik kabiliyetlerini hassas hava saldırılarıyla ellerinden almaya devam ediyor ve bu durum düşmanlıkların seyrini önemli ölçüde etkiliyor.”

Videoda köprünün üzerinde büyüyen büyük bir duman bulutu görülüyor ve köprünün bir bölümünün yıkılmış olduğu görülüyor. Saldırının ne zaman gerçekleştiği belli değil.

Ukrayna , bu hafta başında Gluşkovo kasabası yakınlarında Seym Nehri üzerindeki bir köprüyü daha yıktı .

O köprü Kremlin’in askerlerine ikmal sağlamak için kullanılıyordu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, askeri analistler daha önce Rusya’nın güçlerine ikmal sağlamak için kullandığı bölgede üç köprü tespit etmiş, bunlardan ikisinin yıkıldığını veya ciddi hasar gördüğünü söylemişti.

Ukrayna askerlerinin Rusya sınırını geçmesinden yaklaşık iki hafta sonra, orada kalmaya karar verdikleri ortaya çıktı.

Devlet Başkanı Zelenski Cumartesi günü yaptığı açıklamada, birliklerinin Kursk’taki mevzilerini güçlendirdiğini ve Rusya’da daha da genişlediğini söyledi.

Pazar akşamı yaptığı konuşmada, “Kursk bölgesindeki operasyonumuz hâlâ Rus ordusuna, Rus devletine, savunma sanayiine ve ekonomisine zarar veriyor.” dedi.

“Bunun Ukrayna için sadece bir savunma olmadığını” belirten Putin, amacın “Rusya’nın savaş potansiyelini mümkün olduğunca yok etmek ve azami karşı saldırı eylemleri gerçekleştirmek” olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik daha fazla saldırısını önlemek amacıyla, bunun “saldırgan topraklarında bir tampon bölge oluşturulmasını” da içereceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanlarından Mykhaylo Podolyak, Ukrayna’nın Rusya’yı işgal etmekle ilgilenmediğini, ancak Rusya’yı müzakerelere katılmaya ikna etmek istediğini söyledi.

Moskova, saldırıyı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi ve “değerli bir yanıt” ile karşılık vereceğini duyurdu.

Ukrayna batı Rus topraklarına doğru ilerledikçe, Rus güçleri Ukrayna’nın doğusunda da ilerleme kaydediyor ve son haftalarda bir dizi köyü ele geçirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’nın Kursk bölgesindeki Sudzha (Suca) kasabasında kontrol sağladığını duyurdu.

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