Güney Afrika’da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Ulusal Meclis’in 7. dönem açılış oturumunda yapılan oylamada Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen oturumda, milletvekili yemin töreninin ardından, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı seçimi yapıldı.

Güney Afrika parlamentosunun alt kanadını oluşturan 400 sandalyeli Ulusal Meclis’teki cumhurbaşkanı seçiminde 339 milletvekili oy kullandı.

29 Mayıs genel seçiminde meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) adayı Ramaphosa, yeni iktidar ortakları Demokratik İttifak (DA), Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), Yurtsever İttifak (PA), Özgürlük Cephesi Artı (VF Plus), Afrika Hristiyan Demokrat Parti (ACDP) ve Al Jamaah’ın desteğiyle 283 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimde Ramaphosa’nın tek rakibi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema 44 oy alırken, 12 oy da geçersiz sayıldı.

Meclisteki ikinci büyük parti DA’nın ANC ile koalisyon anlaşmasına varmasının ardından ana muhalefet partisi konumuna gelen Ulusun Mızrağı (MK) partisi ise 29 Mayıs seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla cumhurbaşkanı seçimini boykot etti.

Cyril Ramaphosa kimdir?

Cyril Ramaphosa 17 Kasım 1952’de dünyaya geldi. 1991 ile 1997 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttüğü Afrika Ulusal Kongresi’nde 18 Aralık 2012 tarihinde genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Ramaphosa, bu görevi 18 Aralık 2017 tarihine kadar yürütmüştür. 18 Aralık 2017 tarihinde genel başkanlığa aday olan Ramaphosa, oyların çoğunluğunu elde ederek Afrika Ulusal Kongresi’nin yeni genel başkanı olmuştur. Bu görevinin haricinde 26 Mayıs 2014 tarihinde devlet başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Ramaphosa dönemin devlet başkanı Jacob Zuma’nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etmesi ile 14 Şubat 2018 tarihinde geçici olarak devlet başkanlığı makamına gelmiş, bir günlük geçici görevin ardından 15 Şubat 2018 tarihinde resmî olarak ülkesinin yeni devlet başkanı olarak yemin ederek makamın sahibi olmuştur.10 Şubat 2020 tarihinde Afrika Birliği Başkanı seçilmiştir.

Marikana katliamı döneminde dönemin ANC önde gelen isimlerinden, sendikacı ve aynı zamanda Lonmin yönetim kurulu üyesi olan Cyril Ramaphosa’nın işçilerin talepleriyle ilgilenmemiş olması dikkat çekicidir. Ramaphosa 15 Şubat 2018 tarihinden bu yana Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevindedir.

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