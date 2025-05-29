Joshlin’i kaçırıp satan annesine ömür boyu hapis

Güney Afrika‘nın Saldanha Bay kasabasında altı yaşındaki Joshlin Smith’in kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma ve sekiz hafta süren dava, ülkenin gündemine oturdu. Mahkeme, annesi Kelly Smith, sevgilisi Jacquen Appollis ve ortakları Steveno van Rhyn’i insan kaçakçılığı ve çocuk kaçırma suçlarından ömür boyu hapse mahkum etti.

Hakim Nathan Erasmus, sanıklara hitaben, “İnsan kaçakçılığı suçundan ömür boyu, çocuk kaçırma suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyorsunuz” dedi. Hakim, suçlular arasında herhangi bir ayrım yapmadığını ve eylemlerinin toplumda onarılamaz yaralar açtığını vurguladı.

Joshlin’in annesine tepkiler ve itiraflar

Sanıklar, karar açıklanırken soğukkanlılıklarını korurken, salondaki izleyiciler arasında alkışlar yükseldi. Mahkeme boyunca 30’dan fazla tanığın dinlendiği davada, en dikkat çekici ifadelerden biri Kelly Smith’in komşusu ve arkadaşı Lourentia Lombaard’tan geldi. Lombaard, Smith’in Joshlin’i bir sangoma’ya (geleneksel şifacı) satmak için “bir hata yaptığını” itiraf ettiğini belirtti.

Diğer tanıklar arasında yer alan bir papaz ise Smith’in 2023 yılında çocuklarını satma planları yaptığını ve her biri için 20.000 rand (yaklaşık 1.100 dolar) istendiğini söyledi. Hatta öğretmeninin ifadesine göre, Smith, kızının “şu anda bir konteynerde Afrika’nın batısına doğru yol aldığını” bile belirtmişti.

Toplumda derin yara

Duruşmada Joshlin’in büyükannesi Amanda Smith-Daniels, kızına çağrıda bulunarak torununun nerede olduğunu açıklamasını istedi. “Alacakları ceza torunumu geri getirmez” diyen Daniels, ailenin yaşadığı acının tarifi olmadığını dile getirdi.

Western Cape polis komiseri Thembisile Patekile, “Joshlin’i bulana kadar durmayacağız” diyerek arama çalışmalarının hem Güney Afrika’da hem de uluslararası alanda sürdüğünü bildirdi.

