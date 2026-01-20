Güney Afrika’da öğrenci servisi faciası: 13 çocuk hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın Gauteng eyaletinde yaşanan trafik kazası, ülkeyi yasa boğdu. Vanderbijlpark kentinde bir okul servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci ise yaralandı. Sabah saatlerinde yaşanan facia sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yaşanan can kayıplarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Güney Afrika yasa boğuldu

Kazanın, Gauteng eyaletinin Vanderbijlpark kentinde yerel saatle 07.00 sıralarında yaşandığı bildirildi. Okul servisi ile kamyonun çarpıştığı kazada 13 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis, 3 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

Ramaphosa: Çocuklarımız en değerli varlıklarımız

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu belirtti. Ramaphosa, kazada hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına destek sağlanacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine ve arkadaşlarına gerekli psikososyal destek sağlanacak ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Çocuklarımız ulusumuzun en değerli varlıklarıdır. Trafik kurallarına uyulmasından, öğrenci taşımacılığı yapan servislerin niteliğine kadar her alanda çocuklarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız”

