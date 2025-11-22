Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi İçin Güney Afrika’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentine geldi. “TUR” uçağının OR Tambo Uluslararası Havalimanı’na inişi sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Güney Afrikalı yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı’nın iki oturuma katılması, ikili temaslarda bulunması ve liderler onuruna düzenlenecek akşam yemeğine iştirak etmesi öngörülüyor.

Johannesburg’da resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isimler arasında Güney Afrika Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane ile Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘a üst düzey heyet eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güney Afrika ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı heyetinden çeşitli isimler eşlik etti.

Zirvede yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Johannesburg EXPO Center’da yapılacak zirvede iki oturuma katılması ve çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Liderler onuruna düzenlenecek resmi akşam yemeği de ziyaret programında yer alıyor.

