Donald Trump’ın yeni kabinesinde Pompeo ve Haley’e yer yok

ABD’de 5 Kasım 2024’te gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, yeni yönetim kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Pompeo yeni yönetimde yok

Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in yeni kabinesinde yer almayacağını duyurdu. Trump, “Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu yeni yönetime davet etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Mike Pompeo, Trump’ın ilk başkanlık döneminde 2017-2018 yılları arasında CIA Direktörü, ardından 2018-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Nikki Haley ise 2017-2018 yıllarında ABD’nin BM Daimi Temsilciliği görevini üstlenmişti. Her iki isim de 2024 başkanlık ön seçimlerinde Trump’a karşı adaylıklarını koymuş, ancak daha sonra yarıştan çekilerek Trump’a destek vermişlerdi.

Trump’ın bu kararı, ikinci döneminde farklı bir ekiple çalışmayı planladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yeni kabine için potansiyel isimler arasında Ric Grenell, Robert O’Brien ve Bill Hagerty gibi isimler öne çıkıyor.

Trump’ın yeni yönetim kadrosunu oluşturma süreci devam ederken, bu kararların ABD’nin iç ve dış politikalarına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump, eşinin zaferinden bir gün sonra halka seslenerek, “Özgürlüğü koruyacağız” mesajı verdi. Trump, bu dönemde daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

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