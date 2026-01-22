Enver Aysever, İmamoğlu olayı: Evet ‘Hırsız’ dedim

Enver Aysever: Evet İmamoğlu’na söyledim

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, kendi adını taşıyan YouTube hesabındaki bir yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 11 Aralık’ta tutuklanan Aysever’in cezaevinde kendisine elini uzatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Ben hırsızın elini sıkmam” dediğini yazdı.

Kamuoyunda tartışmalarla ilgili son noktayı Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz şu açıklamayla koydu:

“Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Ben hırsızın elini sıkmam’ ifadesini kullandığını, ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben ‘Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz’ sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir.”

Gazeteci İsmail Saymaz ise konuştuğu CHP’nin eski milletvekili İlhan Cihaner’in kendisine olayı şu şekilde aktardığını Halk TV’de şöyle anlattı:

“İlhan Cihaner, Enver Aysever’i cezaevinde ziyaret etti. Aysever, Cihaner’e de ‘Böyle bir olay yaşanmadı’ demiş.”

İsmail Saymaz’dan Aysever iddiası – Video