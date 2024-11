Melania Trump, eşinin zaferinden sonra sessizliği bozdu

Eşinin seçim zaferinden bir gün sonra Melania Trump, sosyal medya üzerinden Amerikalılara seslendi.

Melania Trump: Cumhuriyetin kalbini, özgürlüğü koruyacağız

Melania Trump, kısa ama güçlü mesajında, “Amerikalıların çoğunluğu bu önemli sorumluluğu bize emanet etti. Cumhuriyetin kalbini, özgürlüğü koruyacağız” ifadelerini kullandı. Tüm vatandaşları birlik olmaya davet eden Trump, bu dönemde First Lady olarak daha farklı bir tutum sergileyeceğinin sinyallerini verdi.

2016’da eşinin ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray’a katılmak yerine New York’ta kalan ve önceki First Lady’lerin geleneklerinden uzak bir duruş sergileyen Trump’ın, bu dönemde daha belirgin bir rol alması bekleniyor. Boston Üniversitesi’nden iletişim uzmanı Prof. Tammy Vigil, “Kendi yolundan gidiyor, modern First Lady’ler arasında kendine has bir yere sahip” diyerek Trump’ın bağımsız tutumuna dikkat çekiyor.

Melania Trump, eşinin tartışmalı siyasi kariyeri boyunca genellikle gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Ancak kritik anlarda, ABD’yi bir arada tutma çağrısı yaptı. Ekim ayında Madison Square Garden’daki mitingde New York’taki suç artışına dikkat çekerek, kentte “düzenin yeniden sağlanması” gerektiğini belirtti. Ayrıca, eşine yönelik suikast girişimi sonrası birliği koruma çağrısı yaparak saldırganı “canavar” olarak nitelendirdi.

Son kitabında ise kariyerini, siyasi görüşlerini ve Trump ile yaşadığı fikir ayrılıklarını ele alan Melania Trump, kürtaj konusunda pro-seçim duruşunu açıklayarak Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı kesimlerle ters düşmeyi göze aldı. 2020 seçim sonuçlarına dair şüphelerini paylaşan Trump, 6 Ocak Capitol olaylarına dair detayları kamuoyuna vermemeyi tercih etti.

