İtalya’da heyelan dehşeti

İtalya’da heyelan alarma geçirdi

İtalya’da heyelan Caltanissetta iline bağlı, Katanya’ya 100 kilometre mesafedeki 30 bin nüfuslu Niscemi kasabasını vurdu. Heyelan hattının genişliği 4 kilometreye ulaştı

İtalya’da toprak kayması nedeniyle “Kırmızı bölge” yakınında bulunan evlerini, ofislerini ve ticari işletmelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bin kişiyi buldu; ancak bu sayının artmasından endişe ediliyor. Ailelerin birçoğu akrabalarının yanına yerleşirken, diğerleri konaklama için hazırlanan spor salonunda kalıyor.

Niscemi kasabası neredeyse tamamen izole olmuş durumda. Sante Croci, Trappeto ve Via Popolo mahalleleri tamamen tahliye edildi. Ana ulaşım yolları olan SP10 ve SP12 trafiğe kapatıldı. Belediye Başkanı Massimiliano Conti, ulusal ve bölgesel Sivil Savunma birimleri ve Caltanissetta Valiliği ile temas halinde operasyon merkezini yönetiyor.

Ulusal Sivil Savunma Departmanı Başkanı Fabio Ciciliano uyarıda bulundu: “Tahliye edilenlerin sayısı artıyor çünkü kayma durmuş değil. Toprak kayması devam ettikçe hat şehrin içine doğru ilerliyor. Eğer bir ev heyelan hattı üzerindeyse, sahipleri sadece şu an değil, bir daha asla o eve geri dönemeyecekler. Bu durumda halka doğru iletişimi yapmak çok önemli.”

Ciciliano, ulaşım ağının çöktüğüne de dikkat çekiyor: “Niscemi’ye ulaşan dört yoldan üçü heyelan hattı üzerinde. Ayrıca okullar, hastane ve günlük yaşamın sürdürülebilirliği sorunu var. Artık olağan olmayan bu hayatın nasıl sürdürüleceği ele alınmalı.”

Ciciliano, yarın Niscemi ve Caltanissetta’da belediye başkanı ve vali ile görüşerek yerinde inceleme yapacak. Acil çözüm yolları ve uzun süredir “hırpalanmış” olan bu bölgenin gelecekteki koşulları masaya yatırılacak.

Niscemi Belediye Başkanı Massimiliano Conti de basına yaptığı açıklamada, “Durum, daha fazla kayma meydana geldiği için kötüleşmeye devam ediyor. Gece boyunca 25 metrelik dikey bir yarık oluştu. Sivil Savunma ile alternatif çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kasabanın izole kalmasını önlemek için başka bir yol inşa edilebilir. Durum vahim.” diye konuştu.

Şu an tek işlek yol SP11 il yolu. Heyelan, Gela-Katanya ana karayolu ile olan bağlantıyı tamamen kesti.

Şu an bölge, toprak kaymasının ilerleyişini takip etmek amacıyla dronlar ile sürekli izleniyor. Bölge Meclis Başkanı Gaetano Galvagno yerinde inceleme yaparken, Sicilya Valisi Renato Schifani durumun “son derece hassas” olduğunu ve ulusal uzmanların denetiminde izlendiğini belirtti.

İtalya’da heyelan felaketinin boyutu görüntülendi – Video