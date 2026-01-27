Satranç ustamız Yağız Kaan Erdoğmuş tarihe geçecek

Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta destan yazıyor
Satrançta Yağız Kaan Erdoğmuş tarih yazmaya devam ediyor. Genç oyuncumuz, Van Nguyen’i yenerek 5.5 puana ulaşıyor ve günü 3. sırada tamamladı.
Milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan, 2026 Tata Steel Master’s turnuvasının 7. turunda, dünya sıralamasında 5. basamakta bulunan GM Arjun Erigaisi’yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
Bu önemli galibiyetin ardından Erdoğmuş’un canlı Elo puanı 2682’ye yükselirken, dünya sıralamasında da 43. sıraya çıkmıştı.
Daha önce Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Magnus Carlsen’e mağlup olan 14 yaşındaki Erdoğmuş, gözyaşlarını tutamamıştı.
Magnus Carlsen: “Erdoğmuş, dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte adını çok duyacağız” demişti.
Büyükusta Erdoğmuş, Tata Steel Masters Turnuvası’nda sergilediği etkileyici performansla 8. tur sonunda güçlü rakiplerini geride bırakarak 3. ile eş puanla 4. sıraya yükselmişti.