Satranç ustamız Yağız Kaan Erdoğmuş tarihe geçecek

Satrançta milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Van Nguyen'i yenerek rakipsiz olduğunu gösterdi

NationalTurk NL27/01/2026
Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta destan yazıyor

Satrançta Yağız Kaan Erdoğmuş tarih yazmaya devam ediyor. Genç oyuncumuz, Van Nguyen’i yenerek 5.5 puana ulaşıyor ve günü 3. sırada tamamladı.

Milli gururumuz Büyükusta Yağız Kaan, 2026 Tata Steel Master’s turnuvasının 7. turunda, dünya sıralamasında 5. basamakta bulunan GM Arjun Erigaisi’yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bu önemli galibiyetin ardından Erdoğmuş’un canlı Elo puanı 2682’ye yükselirken, dünya sıralamasında da 43. sıraya çıkmıştı.

Daha önce Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Magnus Carlsen’e mağlup olan 14 yaşındaki Erdoğmuş, gözyaşlarını tutamamıştı.

Magnus Carlsen: “Erdoğmuş, dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu. Gelecekte adını çok duyacağız” demişti.

Büyükusta Erdoğmuş, Tata Steel Masters Turnuvası’nda sergilediği etkileyici performansla 8. tur sonunda güçlü rakiplerini geride bırakarak 3. ile eş puanla 4. sıraya yükselmişti.

Yağız Kaan Erdoğmuş’dan inanılmaz başarı – Video

NationalTurk NL27/01/2026
27/01/2026
