Hamaney öldü mü? Açıklamalar kafa karıştırdı

Orta Doğu’da çatışmalar tırmanırken İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi. ABD ve İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği ortak saldırıların ardından İsrail ve ABD basınında Hamaney’in hayatını kaybettiğine dair haberler yer aldı. İran cephesi ise liderlerinin “sağ ve güvende” olduğunu açıkladı.

Netanyahu: Konutunu imha ettik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var” ifadelerini kullandı.

İsrail basınında ise Hamaney’in öldüğünün doğrulandığı yönünde haberler yayımlandı. Reuters’a konuşan bir İsrailli yetkili, “Hamaney’in cenazesi bulundu.” dedi.

Trump: Bu doğru bir haber olabilir

ABD Başkanı Donald Trump da ABD medyasına yaptığı açıklamalarda İsrail kaynaklı haberleri destekleyen ifadeler kullandı.

NBC News’e konuşan Trump, “Bunun doğru bir haber olduğunu düşünüyoruz” dedi. Trump ayrıca, İran’daki karar vericilerin “çoğunun artık hayatta olmadığını” söyledi.

ABC News’e verdiği yanıtta ise İran’ın üst düzey liderliğinin hedef alındığını belirterek, “Büyük ölçüde öyle, evet. Hepsini bilmiyoruz ama çoğu. Çok güçlü bir saldırıydı.” ifadelerini kullandı.

Trump, yeni liderlik konusunda bir ismin belirlenip belirlenmediği sorusuna ise, “Evet. Çok iyi bir fikrimiz var” yanıtını verdi.

Fox News’e konuşan bir ABD’li yetkili de Hamaney’in yanı sıra 5 ila 10 üst düzey İranlı yetkilinin ilk İsrail saldırısında öldürüldüğüne inanıldığını aktardı.

İran’dan yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanı ve Dini Lider’in “sağ ve güvende” olduğunu açıkladı. Ancak Hamaney’in saldırıların başlamasından bu yana kamuoyuna görünmemesi dikkat çekti.

İran medyası ise saldırılarda Hamaney’in gelini ve damadının hayatını kaybettiğini öne sürdü. İranlı yetkililer, bazı üst düzey komutanların öldüğünü doğrularken Hamaney’in akıbetine dair net bir açıklama yapmadı.

Çatışma derinleşiyor

ABD ve İsrail’in İran’daki üst düzey hedeflere yönelik saldırıları sonrası bölgede gerilim en üst seviyeye çıktı. Hamaney’in öldüğüne dair iddiaların doğrulanması halinde bölgedeki krizin yeni ve daha sert bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

