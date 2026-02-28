İran’da kız okuluna saldırı: En az 51 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından sivil kayıplara ilişkin iddialar artıyor. İran devlet medyasına göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan bir ilkokul kız öğrenci okulu İsrail saldırısında hedef alındı. İlk belirlemelere göre en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Sahadan aktarılan bilgilere göre Minab’daki saldırıda ölü sayısının 40’ın üzerine çıktığı ve can kaybının 51’e ulaştığı bildirildi.

İran’dan “Sivil hedef” vurgusu

Tahran’dan bildirilen değerlendirmelerde, kız okuluna yönelik saldırının sivil bir hedefi vurduğu ve bunun ciddi uluslararası hukuk tartışmalarına yol açabileceği ifade edildi. ABD ve İsrail’in saldırıların yalnızca askeri hedeflere yönelik olduğunu savunduğu belirtilirken, İran tarafının sivil kayıpları “uluslararası hukukun ihlali” olarak gündeme taşıyacağı kaydedildi.

2025’teki 12 günlük savaş hatırlatıldı

İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2025’te yaşanan ve 12 gün süren ABD-İsrail bombardımanı sırasında binlerce sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmış, kamu altyapısında ciddi hasar oluşmuştu.

Son saldırılarla birlikte İran’da sivil kayıpların boyutuna ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

