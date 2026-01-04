Venezuela’dan Latin Amerika’ya çağrı
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Bugün bize yapılan yarın Latin Amerika'daki ülkelere de yapılacaktır" dedi
“Tüm Venezuela seferber ediliyor”
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD‘nin Nicolas Maduro hamlesi sonrası ilk kez canlı yayına çıktı. Donald Trump’ın yeni başkanlık için işaret ettiği Rodriguez şunları söyledi:
-Tüm dünya, Venezuela’nın böylesi bir saldırının hedefi ve mağduru olmasına adeta şok içinde.
-Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var. Gerçekten utanç verici…
-Bunu özgürleştiricimiz babamız Jamaika Mektubu’nda söylemişti; perde yırtıldı, ışığı gördük ve tekrar karanlığa dönmemiz isteniyor.
-Zincirler kırıldı, artık özgür olduk ve düşmanlarımız yeniden bizi köleleştirmeye çalışıyor.
-Eğer Venezuela halkı ve bu ülke hakkında çok net bir şey varsa, o da asla tekrar köle olmayacağımızdır.
-Tüm Venezuela seferber ediliyor ve zaten Başkan Maduro tarafından imzalanmış olan kararname yürürlüğe giriyor.
Venezuela’nın tek başkanı var; bu ülkenin tek başkanı Nicolás Maduro Moro’dur.
– “Başkan Maduro, sorumluluk sahibi bir devlet başkanı olarak ABD’ye diyalog için el uzattı. Biz böyleyiz. Yanıt vahşet oldu.”
– “Biz kararlıyız: Venezuela halkı hiçbir zaman tekrar köle, hiçbir imparatorluğun sömürgesi olmayacak”
– “Venezuela halkına birlik ve hayatı savunmaya çağrısı yapıyoruz. Hükümet görevdedir, Başkan Maduro’nun böyle durumlar için öngördüğü seferberlik ve olağanüstü halk kararnameleri uygulamadadır.”
– “Tekrarlıyorum: Burada vahşetle karşı karşıya olan, ama özgürlüğünden vazgeçmeyecek bir halk var.”
– “ABD ile ilişkilere hazırız: karşılıklı olarak egemenliğe ve uluslararası hukuka uygun olmak koşuluyla.”
– “Büyük Vatan Latin Amerika’ya çağrıda bulunuyorum: Bugün Venezuela’ya yapılan, yarın başka ülkelere de yapılacaktır. Zaman birlik zamanıdır.”