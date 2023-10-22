Gazze saldırılarında 18 gazeteci öldü

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze saldırılarında gazeteciler de hayatlarını kaybetti

Açıklamada, Serrac’ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18’e yükseldiği aktarıldı.

Serrac’ın eşi Şuruk el-Ayle, eşinin, İsrail’in Gazze’deki Tel el-Heva Mahallesi’ne düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’dan açıklama

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Gazze’ye insani yardımların ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze’deki sivillerin gıda, su, tıbbi bakım ve diğer yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Biden, “Gazze halkının refahı için gerekli yardımların devam etmesini sağlamak üzere Refah Sınır Kapısı’nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle tutarlı olarak sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze Şeridi’ne girmişti.

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